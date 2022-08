Señaló que en el caso del llamado cártel inmobiliario, el ex director de Jurídico y Gobierno en Benito Juárez es sólo el operador de esa red de corrupción, ya que la cabeza son los ex jefes delegacionales Jorge Romero y Christian von Roehrich, el diputado Luis Mendoza, así como los alcaldes de Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Por ello, agregó, presentarán al titular de la UIF todos los documentos que se han obtenido vía el Instituto de Transparencia y el Registró Público de la Propiedad, como las declaraciones patrimoniales y documentos que muestran un presunto enriquecimiento ilícito y solicitar que se abran las investigaciones correspondientes.