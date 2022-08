Guterres se reunió con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, quien aseguró que no importa lo estrecho, pedregoso y difícil que sea el camino para un mundo sin armas nucleares, Japón seguirá persiguiendo este objetivo a pesar de la tensión global y siguiendo tres principios: no posesión, no producción y no tolerar armas nucleares en el país.

Los miles de asistentes al acto, incluyendo líderes gubernamentales y diplomáticos, guardaron un minuto de silencio, mientras sonaba una campana de la paz, a las 8:15 horas locales, la hora a la que un B-29 estadunidense arrojó el proyectil sobre la ciudad. Después se liberaron unas 400 palomas, que están consideradas el símbolo de la paz.

Estados Unidos arrojó la primera bomba atómica de la historia sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, destruyendo la ciudad y matando a 140 mil personas. Tres días más tarde, lanzó otra sobre Nagasaki, que mató a 70 mil personas más. La rendición de Japón, el 15 de agosto, puso fin a la Segunda Guerra Mundial.

El temor a una tercera bomba atómica ha crecido en medio de las amenazas rusas de un ataque nuclear desde que invadió Ucrania a finales de febrero.