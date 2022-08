Lo que me llama la atención es que siempre que están en un problema(los de Morena), siempre que hay una nota que los puede dejar muy mal, surgen estas investigaciones, primero, y segundo, yo me quedaría con lo que ha respondido el propio presidente Peña Nieto, y ha sido muy directo, muy tajante y contundente, expresó: responderé y tengo cómo demostrar que lo que he obtenido ha sido en forma lícita .

Linchamiento político

En tanto, el presidente de la junta de coordinación política del Senado, Ricardo Monreal, aseveró que no se sumará al clima de linchamiento en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara sobre las líneas de investigación por lavado de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito que tiene en contra del ex mandatario priísta.