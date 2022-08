▲ El frente más poderoso de las disidencias de las FARC planteó al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro (en imagen de archivo), un alto el fuego bilateral para encontrar una solución política al conflicto, según una carta fechada el 31 de julio. La misiva fue divulgada ayer por varios medios a la par que un video en el cual aparecen unos 18 hombres y mujeres en ropa de camuflaje y con fusiles. El futuro gobernante, ex guerrillero y ex senador, quien asumirá el cargo el domingo, ha manifestado su interés en acordar una paz total con los grupos armados que operan en el país. En tanto, Álvaro Leyva, canciller designado del próximo gobierno, informó que se ofrecerá un acogimiento al cártel del Clan del Golfo, con la posibilidad de dejar las armas y dar información sobre el narcotráfico, a cambio de beneficios no especificados. Foto Afp