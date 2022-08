Prince representa una fuerza absolutamente malvada en la historia y el personaje de Pitt es el héroe reluciente al que todo mundo está dispuesto a apoyar. Brad dice que los papeles más divertidos que puedes hacer son el de líder y del villano , relató. La actriz también nota que muchas veces termina hablando de él, pero eso no le pesa. Este hombre personifica el verdadero liderazgo. Es increíble, realmente gran ejemplo de cómo se debe tratar a la gente en el set, en la vida. Es maravilloso, nunca me canso de él. Pero, ¿podrías imaginarte que te diera asco?

La última vez que le pasó fue hace ni siquiera hace un par de meses , dijo haciendo un gesto que sugiere que se ha acostumbrado. “Por cómo me veo, porque soy una mujer joven y muy amable. Creo que muy a menudo soy subestimada o ignorada, así que digo: ‘Gente, no me jodan’”, contó a The Independent.

▲ “Brad Pitt –con quien King aparece en el fotograma derecho de Tren Bala– es el liderazgo en el set y en la vida”. La cinta se proyecta ya en México. Foto

Descubrimiento

Nacida y criada en Los Ángeles, King se encontraba en una posición privilegiada para empezar pronto su carrera. Uno de sus papeles infantiles más notables lo hizo en Ramona and Beezus, en 2010. Ahí se dio cuenta de que actuar no era sólo un pasatiempo, sino algo que quería seguir haciendo. Entonces la actriz tenía nueve años, “era una gran responsabilidad, pero también fue muy divertido. Por esa película pensé ‘esto es lo que quiero hacer para siempre’. No te das cuenta de niña, pero cuando creces notas que así es cómo se sentía. Me siento muy afortunada de haber sabido a esa edad lo que quería hacer y ser capaz de ello”.

En 2018 protagonizó a la adolescente con lo que se volvió un ícono, pero la franquicia de Netflix también recibió malas críticas; sin embargo, King decidió que no haría caso. No podría estar más orgullosa de esos filmes. Me gustaron tanto y hacer ese personaje me hizo feliz

La confianza de King ha sido trabajada como resultado de su experiencia profesional y su crecimiento personal. En los últimos dos años he encontrado una manera de sentirme mucho más cómoda con quien soy. Me siento bien con la persona que soy, y con eso viene la capacidad de ver por ti y defender tus creencias, porque de verdad crees en ti misma . Su ansiedad adolescente le provocó dificultades para defender las cosas que le interesaban. “Cuando atraviesas tus propias inseguridades, piensas cosas como: ‘oh, creo que tienes razón, no lo merezco… Debería quedarme callada’. Ahora es distinto, sé lo que estoy haciendo, llevo haciéndolo ya mucho tiempo. Todavía tengo mucho que aprender pero ya sé un par de cosas sobre un par de cosas”.

Ahora que ha atravesado al universo de acción, King está ansiosa por más tipos de papeles. Creo que si me pongo muchas metas no sabré si seré feliz hasta que logre todo. De verdad, trato de parar y darme cuenta de cuán especial es una experiencia. Si interpreto mucho de lo mismo muchas veces, no me lo voy a pasar bien. No me sentiré retada. Así que ahora sólo estoy haciendo lo que se me pegue la gana .

Tren Bala ya está disponible en salas de cine.

Traducción: Juan Ibarra