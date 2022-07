El pasado año, la popular cantante accedió a grabar junto al compositor e intérprete Jorge Soto Pérez (Papushi) el tema Bailando con Juana, que ha ocupado el primer lugar en varias listas de éxitos en emisoras cubanas. La canción la escribí en 2011 , comenta el joven cantante de 32 años de edad. “Cuando se la mostré me dijo: ‘yo no canto nada de nadie, sólo lo que pienso y lo que se me ocurre, pero el número me gusta y lo voy a grabar’”. Y así surgió la idea de homenajear a la show woman de Cuba.

Ya se estaba comentando que no vendría, que Juana no se iba a levantar de la cama. ¡Qué va chico! Tú sabes como es la gente de chismosa. Siempre hay un chisme sobre mi figura... Envidiosa que es la gente. Pero con los años sigo siendo Juanita, Juanita la de todos ustedes, la que sigue luchando , expresó con gracia mientras se desarrollaba en escena y le veían miles de televidentes.

Cimafunk, la nueva estrella de la música urbana en Cuba también se sumó al reconocimiento de Juana.

El músico calificó como un sueño su colaboración en el video de su canción Ponte pa’ lo tuyo. En el que también participa el flautista José Luis Cortés El Tosco.

“Soy un fanático de Juana Bacallao y de su trabajo. Estoy influenciado por ella, por su estética, y su manera de proyectarse. Siempre fue un sueño hacer algo con ella, así como con El Tosco. Los dos tienen entre ellos mucho que ver, y una estética y sabrosura distintas”, dijo Cimafunk al medio digital OnCuba.

Cimafunk, que viene de una extensa gira por Europa, en la que coincidió con Pablo Milanés y Pancho Céspedes, agradeció al apoyo de Juana Bacallao quien se conectó con el video. Juana está super clara y conectada con lo que está pasando con la música en Cuba tal parece que no tiene noventa y tantos años de edad. Ella es genuina, es única .

Juana es una artista atemporal. No importa la edad que tenga o que muchos de sus colegas sean ya parte de la historia. Como lo hizo a lo largo de casi todo el siglo pasado llega al presente sin inmutarse. Yo vivo feliz, porque lo que tú más tienes para la salud es que aquí (señala al corazón)... no cabe la maldad .

Juana viene de todo: “Conozco la vida, la pobreza y la riqueza. Nada me asusta (…) He luchado y sigo luchando… Y el mundo contra mí y yo contra el mundo. Porque nadie sabe lo que pasa un artista para permanecer y que no te critiquen”.