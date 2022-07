Las Musas Sonideras abrieron la pista con salsas y guarachas, con las primeras parejas puliendo el piso que alguna vez fue estelar en el cine mexicano. También estuvo invitada La Zonidera Trópiko Apókrifo. La noche aún no emprendía furor, que llegaría con el grupo estelar en un concierto para desvelados. Como banda sorpresa llegó Triciclo Circus Band.

No faltaron los pachucos, con coloridos y elegantes trajes, sombreros con plumas. Los chavos se acercaron a tomarse fotos, de preferencia con el famoso letrero de luz neón con el nombre del sitio obligatorio de la vida nocturna, pues quien no conoce el salón Los Ángeles no conoce Mexico.

Entre estos personajes acudió Carlos Bueno, quien desde que tenía 20 años y estudiaba la universidad se venía de pinta a bailar para conocer muchachas. Varias décadas después, el ahora médico es parte del ballet del salón, quien no podía faltar en el primer concierto de festejo. Comentó que los bailarines ya se preparan para el mayor desfile de bandas, que será este martes 2 de agosto, con las sonoras Santanera y Dinamita, así como Héctor Infanzón y su Big Band, entre otros.