Es una frase muy honesta que viene de un niño de 12 años pero que tiene muchísima verdad. Está bien que estés a favor o en contra, no pasa nada, pero lo mínimo que puedes hacer es entender y conocer el contexto y el espectro de las corridas de toros, no nada más una parte , plantea Isabel Vaca.

Tenía una visión tan citadina y tan alejada del campo que ni si quiera sabía ni entendía cómo funcionaba y me llamó profundamente la atención ver todo ese amor que tienen los vaqueros por la naturaleza, por los animales y por su oficio. Me gustaría que la gente que tiene una visión tan alejada pudiera acercarse y tener una visión diferente a partir de estos retratos , añade el egresado de la misma especialidad en la Anáhuac.

Un retrato del campo y la niñez

La confección de la película inició en 2016 con la creación de un teaser que ganó un apoyo del Latin American Film Fund del ya extinto Tribeca Film Institute; luego, el proyecto pasó por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, y por el Camp Latino en Panamá, Costa Rica y Alemania, y finalmente ganar uno de los últimos fondos del también extinto Foprocine. Su estreno mundial ocurrió en el Visions du Réel, en Suiza; luego acudió al Hot Docs, de Canadá, y otros festivales de cine documental como los de Moscú y Montreal, además de ganar como Mejor Documental en el de Cine Iberoamericano de Miami y el Premio del Público en Morelia.

Dado que el tema taurino resulta no sólo polémico sino que provoca opiniones radicales en la sociedad, resultó muy complejo y fue motivo de largas y abundantes pláticas, recuerda Mendicuti, hasta encontrar que no era una película sobre los toros sino un retrato del campo y un retrato de esas infancias que viven en ese México muy particular. Y aunque no planearon que su estreno ocurriera justo a unas semanas de la prohibición, aunque sabían que iba a pasar tarde o temprano, pues: era un tema latente e incluso pensábamos que iba a ocurrir mientras filmábamos y que el documental tomara el camino de la familia ya cuando ha perdido el trabajo y tuviera que enfrentarse a ese problema .

Aunque al iniciar el proyecto Isabel ni siquiera conocía a Bryan, muy pronto conectó con él no sólo porque comparten gustos parecidos sino porque es un niño carismático y muy sensible con una gran historia, por lo que se dio cuenta de que la película podía contarse a través suyo.