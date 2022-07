A mí me tocó salir, pero hay técnicos jóvenes con mucha capacidad, herramientas y ganas de salir adelante. Necesitamos seguir capacitándonos para ser tomados en cuenta en otras ligas, la base del éxito es la preparación , agregó Mora, quien además de la experiencia en Malasia presume las licencias de Conmebol y Asia Pro.

▲ El DT busca nuevos retos tras ganar nueve cetros en el futbol de Malasia. Foto @Johor

Bajo los colores del Johor consiguió rápidamente la cima y en siete años como timonel conquistó cuatro títulos de la liga local, mismo número de Supercopas y una Copa de Malasia. Estos logros le permiten ser hasta ahora el entrenador más ganador del plantel.

La pelea por otro cetro se vio repentinamente detenido, debido a temas personales; Mora debía regresar a México. Sin embargo, tomará este momento para escuchar ofertas no sólo de la Liga Mx.