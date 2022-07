Carlos Paul

El ambiguo testamento es un libro de reflexiva y lúdica teología laica, una especie de divertida mitología, creativa, una lectura para los creyentes entusiastas de la astronomía, la física y la química, para los hombres y mujeres de poca fe que tienen la curiosidad de preguntarse sobre el origen material del universo, sobre cómo éste fue creado, sobre qué hacía Dios antes de crear el universo, si estaba frustrado, furioso, soñando, o si el universo es resultado de un crimen sin testigos, o tan sólo una carcajada cósmica en expansión .

Según Fernando Rivera Calderón, autor de El ambiguo testamento, el libro fue escrito en distintos momentos “cuando experimenté el ‘apocalipsis’ en carne propia: desde el terremoto de 2017 hasta los momentos más críticos de la pandemia de hace dos años, pasando por crisis económicas y una serie de mudanzas, y como siempre me ha gustado abordar temas apocalípticos, me pareció, más que sobre el fin del mundo, hablar mejor sobre el origen del universo a partir de las diversas lecturas que sobre religión, mitología, filosofía y ciencia he realizado desde mi adolescencia y hasta la fecha”.

Hay un libro, explicó el autor en entrevista con La Jornada, “que me gusta mucho y que se titula La filosofía perenne, de Aldous Huxley, en el que recopila una diversidad de mitologías. Es un fascinante ensayo sobre los mitos fundacionales que, a final de cuentas, son los que nos hermanan, es como encontrar los genes inmutables de la cultura, y lo que trato de hacer en El ambiguo testamento es algo similar, pero no sólo a partir del mundo religioso o mitológico, sino incluyendo también el conocimiento científico y las nuevas mitologías urbanas capitalistas, sobre el dinero y las drogas, por ejemplo”.

Publicado por el sello Reservoir Books, en El ambiguo testamento, partículas subatómicas y diversas deidades del pasado y el presente coexisten como si habitaran en un multifamiliar. Lo que propongo es una nueva mitología más incluyente, que termina siendo una especie de teología laica humorística y provocadora, que igual nos permite reflexionar sobre la condición y la naturaleza humana .

Es una lectura tanto para adolescentes como para adultos, quienes pueden reconocer las referencias a Fernando Pessoa, Jorge Luis Borges, la ciencia ficción, Lovecraf, el Génesis, el ángel Metratón, la evolución de las especies o la teoría del multiuniverso, enlistó Rivera Calderón.