Elena Poniatowska

Periódico La Jornada

Domingo 31 de julio de 2022, p. 2

Gracias a María Consuelo Mejía, una de las piedras de toque de Católicas por el derecho a decidir y ahora indispensable en Inmujeres , quien me llevó a Bellas Artes, conocí a una actriz que me dejó patidifusa: Adriana Barraza. La vi en la película de González Iñárritu Amores perros y el impacto fue definitivo.

Quiero conocerla, entrevistarla le rogué a María Consuelo y me llevó a su camerino en Bellas Artes, donde la escuché sorprendida decir: “Fíjese, usted, que yo no busqué ser actriz, la actuación me buscó a mí. Le agradezco mucho a mi familia que me llevara a los 8 años al Ballet Bolshoi porque vi en el escenario a un hombre con una enorme ala de paloma adherida a su brazo levantar a una mujer que tenía otra ala y entre los dos formaron la paloma más hermosa de todas, y yo me emocioné tanto que dije: ¡Yo quiero ser bailarina de ballet! Fíjese usted la maravilla que vi y me hizo pedir: Yo quiero hacer eso , pero mi mamá enfermó, al poco tiempo murió y ya no pude”.

Adriana Barraza no se quedó con las ganas de ser paloma de oro y estudió ballet. Gran conocedora de teatro, le decía a su maestra: Yo no vengo a hacer coreografías, yo nada más vengo a no quedarme con las ganas . En Chihuahua, estudió siete años ballet: la técnica Graham. “Descubrí más tarde que el ballet me dio muchísimo para la actuación, me enseñó lo que significa una férrea disciplina. A los 15 años en la preparatoria tuve que elegir entre ballet clásico, basquetbol y teatro, y corrí a formarme en la cola del ballet pero ya estaba llena.

“Ya sin mamá, yo venía de una familia con un papá muy complicado que nos tenía muy solitos. En el teatro encontré mi lugar de pertenencia. Yo digo que no busqué ser actriz, sino que el teatro me llamó.

“En los 70, fui madre soltera a los 19 años cumpliditos. Una vez, un siquiatra me explicó: ‘Te hiciste madre soltera para salirte de tu casa’. Alguna vez pensé en estudiar medicina, pero en la prepa nos llevaron a ver a los muertos en la morgue y me dio mucha tristeza constatar que los seres humanos nos convertimos en un cartón, un cuerpo tirado.

También pensé en ser abogada porque era muy de puño levantado en las luchas sociales y mi papá me dijo que era una profesión para hombres. Entonces todavía le hacía caso a mi papá hasta que me fui de mi casa y ya no le hice ningún caso, ya no, no, no, yo solita. Fui madre soltera.

–¿No le temió al juicio de la sociedad?

–Absolutamente sí. Primero que nada, los Barraza ya no quisieron saber nada de mí, como en una buena telenovela. Mi papá me corrió, pero mis hermanos protestaron: Aquí nadie corre a nadie . Mi hermana María Eugenia me ofreció: Vente a mi casa y así he vivido en cuarenta y tantos lugares, imagínese, del tingo al tango. Claro que fue muy difícil porque la ciudad de Toluca, en los 70, era muy religiosa, de mucho golpe de pecho, hasta mis compañeros en la facultad me dejaron de hablar. Uno me dijo: Te convertiste en una bruja . Un amigo mío dejó de hablarme porque aparecí con mi panza en la escuela y le dije: Vas a ver que un día, lo mismo le pasa a una de tus hermanas o a una de tus hijas y tendrás que apoyarlas .