De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 31 de julio de 2022, p. 26

Los 66 módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México distribuidos en las 16 alcaldías, difundirán y promoverán los servicios que ofrece gratuitamente el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Guadalupe Reyes Sahagún, titular del organismo, informó que en la capital más de un millón 350 mil personas tienen pérdida de aprendizajes, de los cuales 105 mil no se han alfabetizado, 342 mil no han terminado la primaria y más de 900 mil personas no han cursado secundaria.