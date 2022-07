“Hice una canción que se llamó De la nube, que no me gustó tanto. Chida la borro la hice con mi arreglista, Juan Pedro Macías, quien también es mi mentor y me contactó con diferentes personas que me ayudaron a sonar más profesional. Con mi primer Ep me presenté al mundo, y en él se nota mi compromiso para mostrar mi esencia.

Mis composiciones están inspiradas en los boleros de antaño. Tengo una alma vieja. De niño no me obligaban a escuchar a Los Panchos, lo hacia por gusto. Siento que las composiciones de antes están muy lindas y quise hacer eso, pero para mi generación , explicó El norteño surrealista.

Sicólogo de carrera

Acompañado de su mascota, el gallo Bretón, que, según el propio Dalí, es una de muchas que tiene, el músico asegura que el surrealismo le cambio la vida y quiere compartir ese sentimiento.