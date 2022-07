Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Domingo 24 de julio de 2022, p. 2

Luego de cinco años de investigaciones y encuentros afortunados, está listo el documental Alcira y el campo de espigas, realizado por Agustín Fernández Gabard (Montevideo, 1982), sobrino nieto de la poeta uruguaya Alcira Soust Scaffo (1924-1997), musa de los escritores infrarrealistas.

La película reconstruye los pasajes más significativos de la vida de esa legendaria mujer que en 1968, durante la ocupación de la UNAM por el Ejército, luego de resistir leyendo a todo pulmón poemas de su amigo León Felipe (1884-1968), permaneció oculta 12 días en un baño de la Facultad de Filosofía y Letras.

La ruta de Agustín tras las huellas de quien también es considerada la madre de la poesía joven mexicana comenzó en 2017, cuando contactó a este diario para hablar de su proyecto cinematográfico (La Jornada, 15/6/17). Luego de publicarse en estas páginas que el realizador buscaba en México a personas que hubieran conocido a Alcira, el historiador Alfredo López Austin (1936-2021) fue el primero en escribirle.

Fue una sorpresa, pues me habían dicho que quienes la habían encontrado en el baño ya habían fallecido, esos testimonios los daba por perdidos y resulta que no. López Austin me contó que él y Miguel León-Portilla la hallaron y auxiliaron, pero no sólo eso. Don Alfredo conoció a Alcira antes y después de ese acontecimiento. Su relato está incluido en el documental , narra Fernández.

Después, en 2018, el también fotorreportero comenzó el rodaje en México, “y fue andar los caminos de Alcira, desde sus inicios como maestra en Pátzcuaro, Michoacán, y en los pasillos de la UNAM, que fue su casa. Fue muy especial que al llegar me dijeran: ‘Mira, esa araucaria la plantó ella y abajo están los ombligos de los hijos de sus amigas’, o ver afuera de la Facultad de Sicología la jacaranda enorme que también sembró con otros amigos.

Me quedé muy sorprendido por todo lo que se le recuerda y se le aprecia, sobre todo el dolor que les causó que Alcira se haya regresado a Uruguay, porque la suya no es una historia color de rosa. La investigación y el rodaje me llevó a conocerla más, pues la última vez que la vi yo tenía 11 años y ella era un mito familiar .

Alcira Sous Scaffo era maestra cuando llegó a México en los años 60 gracias a una beca que recibió del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), con el propósito de asistir al curso de formación de especialistas en educación fundamental. Trabajó con comunidades indígenas y campesinas y al final del curso escribió el ensayo La recreación en la estructura de la personalidad , el cual sería la primera tesis publicada por el Crefal. Ese texto es lo único que se encontraba de ella en internet antes de que Agustín Fernández detonara en México el interés por la poeta que hizo de México su segunda patria.

Al finalizar aquella estancia en Pátzcuaro, Alcira consiguió una extensión de la beca para estudiar muralismo con Rufino Tamayo.