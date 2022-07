Se basó en una pieza que había escrito para una propuesta de adaptación musical de A House for Mr. Biswas, de VS Naipaul, cambiando el riff clave del sitar a la guitarra eléctrica. El resultado, vibrante, propulsor, amenazante, se ha utilizado en los 25 thrillers de Bond.

Norman fue contratado por el productor Albert Cubby Broccoli para componer un tema para la primera película de James Bond, Dr. No, publicado en 1962.

Nacido de padres judíos en el East End de Londres en 1928, Norman consiguió su primera guitarra cuando tenía 16 años. Actuó con grandes bandas y en un acto doble de variedades con el comediante Benny Hill antes de escribir canciones para los rockeros británicos Cliff Richard y Tommy Steele y componer musicales teatrales como Make Me an Offer, Expresso Bongo, Songbook y Poppy.

Los productores contrataron al compositor John Barry para reorganizar el tema, y se asumió ampliamente que Barry lo había escrito, para disgusto de Norman. Barry, quien murió en 2011, compuso bandas sonoras para casi una docena de películas de Bond, incluidas Goldfinger y You Only Live Twice.

Norman acudió a los tribunales para afirmar su autoría y demandó al periódico Sunday Times por difamación por un artículo de 1997 que afirmaba que el tema fue compuesto por Barry. Ganó en 2001 y recibió 30 mil libras por daños y perjuicios.