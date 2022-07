Martín Arceo S.

Periódico La Jornada

Martes 12 de julio de 2022, p. 8

“Los estadunidenses han explotado el western todo lo que han podido; a través de él han hablado de sí mismos, incluso de temas que se refieren a la humanidad en general. Los hispanoamericanos, los mexicanos, los españoles tenemos la Conquista, que puede ser nuestro western particular, una veta en la que podríamos tratar y descubrir muchísimas historias”, afirmó el guionista de historietas Ricardo Vilbor (Valencia, España, 1979), entrevistado sobre su cómic más reciente, La noche triste, que salió a la venta ayer en España, publicado por la editorial Cascaborra, especializada en narrativa gráfica con temas históricos.

Vilbor quiere bien a México, su gente y sus cosas. Su cómic El viejo y el narco, ilustrado por el dibujante Max Vento, publicado en nuestro país en 2020 por Editorial Panini México, presenta la historia de Alejo García, ranchero que combate solo contra un grupo del crimen organizado para impedir que los criminales le arrebaten su propiedad. El relato se inspira en el tamaulipeco Alejandro Garza, quien murió en 2010 defendiendo su finca de narcotraficantes.

Ahora, Vilbor se remonta 500 años en el pasado para contar su versión del escape de Hernán Cortés y sus huestes de la gran Tenoch-titlan, perseguidos por el pueblo mexica, el 30 de junio de 1520.

“Aunque le llamamos La noche triste, para los mexicas sería La noche de la victoria, incluso si fue un triunfo pírrico, porque un año después fue la caída de Tenochtitlan. Yo quería titularla en náhuatl ‘La noche de la victoria’. No me dejaron ponerlo en la portada, pero sí está en el interior con ese subtítulo.”

Indicó que su obra se basa en La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, en libros de Matthew Restall (Siete mitos de la conquista española), “pero sobre todo en La visión de los vencidos, de Miguel León-Portilla y los trabajos de Hugh Thomas (Yo, Moctezuma) a quienes veo más objetivos”.

Ficción con base histórica