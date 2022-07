En cuanto a los problemas viales, señaló que estos se dieron principalmente en Congreso de la Unión, debido a que dos carriles fueron reservados para el transporte público y sólo quedó uno para el particular, por lo que, dijo, se van a ir haciendo los ajustes para resolver esos inconvenientes.

La mandataria agradeció la paciencia de los usuarios, al asegurar que en su recorrido no observé que hubiera algún enojo en particular . Aclaró que la renovación de la línea 1 es una obra que no podía dejar para el próximo gobierno, pese al costo político que pudiera tener.

Recomienda el titular de la Semovi medir tiempos

El titular de la Semovi, Andrés Lajous Loaeza, señaló que el servicio de la RTP fue constante con salidas promedio de entre dos y cuatro minutos; mientras la ocupación por unidad fue de 49 a 76 por ciento, y recomendó considerar entre 15 y 30 minutos más en su viajes.

En tanto, en el tramo de la línea 1 que continúa en servicio, de Balderas a Observatorio, se reforzó la operación con 11 trenes nuevos; en las líneas 2 y 3 también se incrementó el parque vehicular con 24 y 27 unidades, respectivamente.