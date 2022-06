Rocío González Alvarado

En lo alto del paraje Llano de Apapaxtla –ubicado entre el tercer y cuarto dinamo, en la alcaldía Magdalena Contreras– adonde se llega después de una larga caminata entre pinos y oyameles, el agua de un manantial es aprovechada para que funcione una pequeña granja acuícola con embalses en los que se pueden observar las distintas etapas de crecimiento de truchas.

Se trata de los esfuerzos –en los que participa la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo– para proteger el suelo de conservación y apuntalar la economía de las comunidades ubicadas en la zona montañosa del surponiente de la Ciudad de México, que en su mayoría sobreviven de los servicios turísticos que ofrecen, sobre todo los fines de semana.

En un recorrido, don Heriberto Sánchez contó que a diferencia de la época en la que su padre se dedicaba a la crianza de trucha, cuando se usaban estanques rústicos de tierra, ahora se cuenta con un sistema de alto flujo con red hidráulica y filtros que permiten que el agua que se usa puede reincorporarse al riachuelo.

La granja acuícola es una cooperativa que su familia comenzó desde 2006, pero no prosperó por la falta de apoyo, hasta que hace un año recibieron una ayuda de 150 mil pesos por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Teníamos trazadas las pozas y gestionamos los permisos; con los recursos que obtuvimos instalamos la red hidráulica, una malla de sombra y todo el equipamiento de los tanques, que tienen un área de desinfección, bodega y filtros para la retención de sólidos .