En su conferencia, adelantó que se están diseñando nuevas acciones para enfrentar el fenómeno inflacionario, aunque no dio mayores detalles.

Hay un incremento en el índice nacional de precios de alimentos y bebidas, eso no se está soslayando, lo que estamos indicando es que ese es menor que a esos mismos productos en el mercado internacional, porque no podemos lamentablemente estar exentos de un proceso inflacionario que se presenta en todo el mundo, pero no son de 30 por ciento , dijo Sheffield.