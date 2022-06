▲ Ante el alto precio de la gasolina en EU, muchos consumidores han optado por recortar gastos no esenciales o de plano dejar de usar sus vehículos. Foto Ap

l presidente Biden no será tan diestro para andar en bicicleta como el legendario Pollero García, pero sí sabe de elecciones. Y está claro de que si no baja la inflación antes de los comicios del mes de noviembre, va a salir raspado. Además, tiene encima la sombra de Trump. Su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, involuntariamente le metió zancadilla. Se equivocó al calcular las proporciones que alcanzaría la carestía y lo admitió con sinceridad. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo hizo su colega López Obrador para combatir la inflación y ganar sus recientes elecciones regionales? La fórmula es subsidiar la gasolina y el diésel. ¿Cuánto cuesta? Muchísimo. A reserva de ajustar las cuentas a fin de año, probablemente el gobierno dejará de cobrar 400 mil millones de pesos del impuesto IEPS (el fraude del Fobaproa está costando alrededor de 2 billones, pero de eso no quieren hablar los críticos de la política social).

Holiday fiscal

Biden anunció que tomará una decisión sobre un holiday de impuestos a la gasolina para fines de esta misma semana. A efectos prácticos, el holiday consistiría en dejar de cobrarlos. Suspendería un gravamen federal de 18.4 centavos por galón de gasolina y 24.4 centavos por diésel, en dólares. Los precios de la gasolina regular se han disparado por encima de los 5 dólares por galón en muchos estados. Apenas hizo el anuncio y el presidente estadunidense ya está enfrentando críticas, por cierto, muy semejantes a las que se han lanzado al presidente de México: 1) Si bien el subsidio podría proporcionar algún alivio a corto plazo, el costo sería muy alto. 2) Ese dinero hace más falta para otras cosas, por ejemplo, construir carreteras. 3) Los más beneficiados serían los ricos. No mencionan, sin embargo, que los verdaderos ganones son los accionistas de las empresas petroleras y gaseras del mundo.

No hay que hacerse bolas