* Otros dos casos de violación de nuestras leyes corresponden a los expedientes de la JLCA-DF: exp. 519/1994: Alain Serge Dégert vs. IFAL; y exp. 2156/1993, Anne De Waele vs. IFAL.

Soy una persona de 69 años, dejé de usar mi tarjeta del Bienestar entre febrero y marzo de este año porque he estado enferma y ahorraba ese dinero para pagar consultas médicas y fármacos que son caros. El 2 de junio pasado quise pagar con dicha tarjeta en Soriana y no me la aceptaron, lo mismo sucedió en Walmart. Llamé al Banco del Bienestar y me informaron que estaba desactivada y que tendría que ir a una sucursal de ese banco. Fui a cuatro, pedí que me cambiaran el NIP y me dijeron que no se podía y que, además, me habían vaciado la cuenta. Tenía ahorrados poco más de 24 mil pesos y me dejaron con 100.

Dejé una carta en la que manifiesto que no reconozco ninguno de los cargos que hicieron por 24 mil pesos, en la que expliqué que no era posible que pudieran sacar dinero si yo tenía en mi poder la tarjeta. Me informaron que la última vez que sacaron dinero fue de un cajero de HSBC en Félix Cuevas. Esto me hace pensar que clonaron esta tarjeta antes de dármela. Debe haber un cómplice o ¿cómo le hicieron?

Estoy enojada y desesperada porque nadie me ha podido ayudar para reponer mi tarjeta. Recurro a usted para que me repongan tanto la tarjeta como los 24 mil pesos que sacaron.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Mi teléfono celular es: 55 3410-1338 y el de casa: 55 5582-8803

Patricia Aurora Muñoz Mier

Situación laboral de los profesores de la UNAM

En tiempos recientes, se ha dado cuenta de una indignación creciente entre los profesores de la UNAM. Se incrementan los estudios y diagnósticos de la precarización del trabajo docente. Pero hasta ahí.

El régimen contractual en la UNAM es claro; se rompió la huelga del naciente Stunam y se forzó al recuento por la titularidad del contrato colectivo, apoyando a la Aapaunam. Se establecieron condiciones de trabajo, con el Estatuto del Personal Académico (elaborado por el patrón), que fijó el régimen contractual .

Con las tres categorías de profesores: tiempo completo, asignatura y ayudante, hay tres salarios diferentes y desiguales. Hay estabilidad con el tiempo completo. Con las otras dos, temporales, cada semestre se termina el contrato y cada semestre se podría, o no, volver al trabajo de pago por hora/clase. A destajo 80 por ciento, decide la UNAM.

Hay sobrexplotación ante el covid-19, del salario salen los pagos para el Internet, la computadora personal y los equipos para la familia, los cuidados familiares, la compra de libros, el gasto de luz que se incrementa.

Víctor Sánchez