Europa Press Lisboa

Periódico La Jornada

Martes 21 de junio de 2022, p. 9

Rock in Rio Lisboa ha vuelto con fuerza. El festival congregó a decenas de miles de personas en su primer fin de semana tras el paro de cuatro años por la pandemia, coronado el sábado por el épico directo de Muse y el domingo por Black Eyed Peas e Ivete Sangalo.

El rencuentro con el público en el Parque de Bela Vista, convertido en todo un centro de atracciones y una atracción estrella, el escenario Mundo, que acogió en cada jornada cerca de ocho horas a los artistas del cartel principal.

El sábado, según los organizadores, unas 74 mil personas pasaron por la Ciudad del Rock. El domingo, unas 63 mil, día que culminó con Black Eyed Peas, que ofrecieron cerca de una hora y 30 minutos de canciones antiguas y nuevas que casi todo el planeta ha bailado y coreado en fiestas.

Will.I.Am Apl.de.Ap y Taboo tomaron dicho escenario acompañados de la cantante J Rey Soul, que actúa junto al grupo desde 2018 en sustitución de Fergie, que dejó la formación en 2017. Con Lets get it started abrieron un concierto en el que tocaron grandes himnos como Pump it, aunque se extrañaron otros tantos, así como un sonido más potente.

El público respondió también a éxitos con menos recorrido y más cercanos al reggaeton y el EDM, como Ritmo y Mamacita. Will.I.Am., que cantó en solitario temas como Scream and Shout, se dedicó a retransmitir en directo por Instagram prácticamente todo el concierto desde el escenario.

Black Eyed Peas siguió con Don’t stop the party y The Time, que desató uno de los mayores momentos de euforia. Continuó con la emocionante Where is the love?, que Will. I.Am. introdujo recordando que en 2004 tocó en el festival compartiendo cartel con Britney Spears. Aprovechó para celebrar la libertad que vive ahora la artista.

Antes del cierre del primer fin de semana con este concierto, por el escenario Mundo también pasó la británica Ellie Goulding. Con pop y en solitario, sin cuerpo de baile, animó a un público menor en número que el de los estadunidenses, con canciones como Love me like you do.

En la jornada del domingo la voz femenina que reinó fue la de la brasileña Ivete Sangalo, protagonista del escenario Mundo al final de la tarde, justo antes de Goulding. Querida entre los portugueses, provocó un torbellino en el estrado, que recorrió de un lado a otro junto a su cuerpo de baile, mientras interpretaba canciones como Sorte grande o Festa. La precedió el portugués David Carreira, que llevó también a las tablas canciones bailables.