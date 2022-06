Juan Ibarra

En todas las películas de Pixar existe un escritorio para que la gente involucrada en su producción pueda encontrar o solicitar cosas como comida, timbres postales y demás necesidades que pudieran surgir durante el trabajo. Mientras la más reciente cinta, Lightyear, era creada, una joven mexicana estuvo encargada de dicha labor. Esa persona es Ariadne Figueroa, quien nació en la Ciudad de México y emigró a Estados Unidos junto a su familia cuando ella tenía seis años.

Para Ari, como le gusta ser llamada, la de Lightyear fue su primera experiencia como parte del estudio que creó Coco, Toy Story y Red, entre varias otras, lo que para la mexicana implicó mucha insistencia y paciencia. Me entrevisté con Pixar varias veces. Me seguía diciendo que no, no tenemos espacio , relató en entrevista. Antes, Figueroa había trabajado en el mundo de las películas, como asistente de producción de títulos de acción que involucraban a personas reales, pero para ella la animación seguía siendo una meta a perseguir.

Tras varios intentos, que comenzaron en 2017, finalmente Ari fue aceptada en el estudio. Así que cuando se enteró de la noticia, la asistente de producción reaccionó de muchas formas: se puso a correr por todos los rincones de su casa, se echó a llorar y llamó a sus seres queridos para comunicarles la emoción tan grande que sentía.

Universo de sus películas favoritas