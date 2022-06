Q

uizá usted no la conozca o no se acuerde de ella, pero la dama a la que nos referiremos hoy es uno de los personajes más carismáticos y originales del folclor cubano. Otra como ella no hay, se lo aseguro. Se llama Neris Amelia Martínez Salazar, pero el mundo entero la conoce como Juana Bacallao o Juana la cubana: cantante, música, actriz de cabaret y personaje imprescindible de la escena cubana y que hoy llega a los 97 años de vida con tanta alegría como ha repatido a lo largo de su gesta.

La Bacallao creció al calor de una familia de escasos recursos en la barriada habanera de Cayo Hueso, quedando huérfana de ambos padres a la temprana edad de seis años, tras lo cual fue internada en un colegio de monjas de las Hermanas Oblatas que le enseñaron modales y una manera diferente de mirar al mundo .

Su historia está marcada por la tristeza, de la cual rehuye siempre que se pretende indagar en ella. Sólo dice que tuvo que abrirse camino en el mundo, enfrentando todos los desafíos sola: A pesar de no ser cantante se erigió como una de las más importantes del género guaracha. Sin haber estudiado música, aprendió a tocar el piano y ya instalada en la escena cubana es reconocido su desempeño y grandiosidad por su peculiar proyección y personalidad irreverente; además de por interpretar canciones con textos burlescos o trágicos.

Cuenta la historia, su historia, que fue descubierta por el productor escénico y director de orquestas Obdulio Morales, mientras cantaba y limpiaba las escaleras de una casa ubicada en la esquina de Laguna y Perseverancia, en el municipio de Centro Habana, donde trabajaba como empleada doméstica. Obdulio, quien por ese entonces estaba montando la obra musical Milagro de Ochún, la invitó a que se presentara a una prueba en el emblemático Teatro Martí. Morales había creado la guaracha Yo soy Juana Bacallao pensada para que la cantara la actriz Neris Martínez Salazar, pero en los ensayos, Juana le imprimió tal gracia y soltura que se quedó con la pieza. Con el número y el seudónimo. Así fueron los inicios de la ahora célebre comediante en los escenarios.