Roberto Garduño y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 14 de junio de 2022, p. 4

El reclamo de los priístas a Alejandro Moreno Cárdenas por su fracaso en la conducción de su partido escaló a la demanda de la renuncia en bloque del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). José Encarnación Alfaro, José Ramón Martell, Margarita Ortega y Fernando Lerdo de Tejada consideraron que el actual es un problema que tiene que ver con la legitimidad, con la autoridad moral . Incluso anoche, Beatriz Paredes Rangel declaró que la renuncia de Alito está en la mesa .

Del otro lado, Miguel Ángel Osorio Chong, de nueva cuenta no fue claro en una probable aspiración a dirigir el PRI, como lo ha evidenciado su compañera de grupo político, Claudia Ruiz Massieu. Hoy no es lo que está en la discusión. Lo que está en la discusión es ver cómo ha estado el manejo del partido en los últimos años, hacer una reflexión real y que se tomen decisiones que ayuden a un mejor posicionamiento y a una mayor participación política en mi instituto político .