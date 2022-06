Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 13 de junio de 2022, p. 30

Saltillo, Coah., La entidad vive emergencia debido a la falta de lluvias y el calor extremo. Los 38 municipios padecen seguía, principalmente los de las regiones centro y norte, donde se han registrado temperaturas hasta de 50 grados centígrados, de acuerdo con el monitor de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El estado volvió a tener este año una afectación en 100 por ciento de su territorio; desde hace un trienio no hay precipitaciones efectivas (que se infiltran en el suelo) que ayuden a mejorar las condiciones del campo y la crianza de ganado: están en riesgo 80 mil cabezas de ganado de exportación.

El estiaje ha propiciado también desabasto de agua potable, una disminución en los niveles de los mantos acuíferos, incendios forestales de gran magnitud, pérdida de cosechas de temporal y bajos niveles en las presas de la entidad.

En el Monitor de Sequía de la Conagua de febrero, se señala que Coahuila tuvo afectaciones en 75 por ciento de su territorio, que abarca 16 municipios, y actualmente este problema se padece en las 38 demarcaciones.

Sequía extrema en 12 demarcaciones

En el corte del pasado 31 de mayo, hay siete municipios en la categoría de sequía moderada; 18 en severa, 12 en extrema, y uno en excepcional.

La Secretaría de Desarrollo Rural estatal, a cargo de José Luis Flores Méndez, señala que no se han registrado lluvias de consideración que ayuden a mejorar las condiciones del campo, y precisa que la sequía se extiende de la región sureste al río Bravo. “No hemos tenido lluvia generalizada, hay ‘moteada’ como le llaman, en ciertos puntos específicos, pero es muy poca”, subrayó el funcionario.

Flores Méndez afirmó que están en riesgo 80 mil cabezas de ganado de exportación, la producción prevista para este año debido a que no ha habido recuperación en los agostaderos lo que indica que los animales no llegarán a tener las condiciones y la calidad para el extranjero.

La gente que administra el rancho debe ir midiendo el porcentaje con pasto y no se puede mantener un nivel óptimo. Por la falta de vegetación, los animales no alcanzarán el peso necesario, será ganado delgado, y en consecuencia, no se podrá matar a tiempo para su exportación , señaló.

Esta situación ha perjudicado a los pequeños ganaderos, quienes ahora deben pastorear a mayores distancias a sus animales, vacas o chivas, a campo abierto en busca de alimento.

Antaño, el ganado daba para vender productos como leche o sus derivados, sin embargo, actualmente, con que sobrevivan ya es ganancia, comentó Antonio Morales, ejidatario de La Angostura.

Recuerda que antes pastoreaba en la cordillera de la Sierra Madre oriental, pero por la sequía el pasto que comen los animales se ha agotado, por lo que tiene que buscar en otros territorios para que no muera el ganado.

La situación está muy crítica, todo el año ha estado así, ya nada más tengo 14 chivas y dos vacas, se me murieron de hambre dos vacas en el monte, no hay qué coman ni qué tomen, todo está muy seco , contó.

Hoy día a don Antonio se le ve en las orillas de la carretera a Zacatecas pastoreando, en busca de zacate o hierba que crece sobre el costado de la vía federal; no obstante, no ha logrado que sus animales recuperen el peso deseado para aprovecharlos en la venta de leche o quesos.

Así como están no te dan nada; se necesita que tengan buen peso para que den leche, pero no hay alimento, flacas no te dan nada. Con que no se mueran se conforma uno, y pues así andamos caminando a ver que encuentran porque en la sierra no hay nada , relató.

Es el mismo caso de Hilario González, quien se traslada del ejido Providencia al sur de Saltillo sobre la carretera, para cortar lo que encuentre de pasto y llevarlo a sus animales, ya que en el agostadero no hay que coman y las pacas de alimento rebasan su presupuesto.

El campo está desolado

Dice que recorre varios kilómetros a diario en busca de zacate verde o por lo menos no tanto como el que hay en su ejido, para que puedan comer sus vacas. Aunque esto le pueda llevar todo el día, no tiene otra opción, no ha llovido y el campo está desolado.