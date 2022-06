En la Ciudad de México, los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados conductores de motocicletas no sólo se mantienen desde 2020 como la principal causa de personas lesionadas o fallecidas, sino que van en aumento, afirmó Valentina Delgado, directora de Seguridad Vial y Seguimiento a la Información de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Dicha evaluación está alineada al Estándar de Competencia 1331 del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer). Con corte al 30 de mayo de 2022, se han emitido 10 mil 159 licencias para motociclistas, de las cuales 2 mil 832 corresponden a la tipo A1 y 7 mil 327 a la tipo A2.

Detalló que la licencia A1 sólo permite conducir motocicleta y tiene un costo de aproximadamente 450 pesos, un poquito más con la actualización que hubo , y la licencia A2 es la que te permite conducir motocicleta y auto, y tiene un costo aproximado de 900 pesos.