T

ras diez años de hacer música sólo para sus compas en la Isla de Wight, Inglaterra, el dueto Plastic Mermaids, integrado por la autora, guitarrista y cantante Rhian Teasdale y Hester Chambers, también guitarrista, al ver en concierto en 2019 al combo explosivo de Bristol, IDLES, su mente rodó de distinta forma y decidió ir más allá con su música. Comenzaron por cambiarse el nombre al más asertivo y erótico-juguetón Wet Leg, para luego grabar la canción Chaise Long y hacer ellas mismas sendo video musical en verano de 2021; el impacto fue inusitado y a poco menos de un año tienen ya cinco millones de vistas. En cuanto notaron tan ascendencia, comenzaron a editar distintos sencillos con sus respectivos videos, todos ellos harto simpáticos ( Wet Dream, Oh No! Too Late Now), en la segunda mitad del año pasado, hasta que el grupo fue firmado por Domino, sello con el que publicaron su debut homónimo en abril de 2022.

Y es que aunque su música en primera instancia no parece descubrir gran cosa, resulta bastante atrayente. Mientras más se les escucha y se le pone atención a sus letras, es comprensible la identificación joven con ellas: su música post grunge de talante irónico, por un lado de guitarras estridentes y por el otro deliberadamente plana en cuanto a expresividad, vocalmente hablando, casi robótica, contrasta agraciadamente con la brillante intuición melódica de Teasdale, lo que genera un primer álbum deliciosamente fresco, la mar de humoroso, desenfadado, identificable con harto millennial y uno que otro Gen-Z gustoso de las guitarras.