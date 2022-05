–No. Tiene mucho de la realidad, de cosas que he observado. Me mudé a esta comunidad, Cascajal de Coronado, por seis meses. No sólo para conocerla bien. La elegí antes de tener el guion. Quería que formara parte del mismo y ahí conocí a mucha gente que vive como Domingo, mi personaje.

–¿Se considera seguidor del realismo mágico latinoamericano?

–El realismo mágico es una corriente preciosa. Pero también estoy listo para que lo superemos un poco. Siento que es de una época en particular, que ha pasado mucho tiempo y que estamos listos para dialogar con el realismo mágico latinoamericano. Pero no necesariamente debemos sentirnos parte de este club, porque queremos hacer el nuestro propio.

–Hablando de elementos y capas, Domingo y la niebla tiene su parte mística. ¿Crees en la vida después de la muerte?

–No lo sé. Eso es lo interesante, no me he definido, nunca lo he creído. Pero de repente llego a una edad y digo, ¿pero por qué no? No me gusta crear desde la certeza y de la duda. Y, ante todo, quiero vivir en un subcontinente que convierte los muertos en fantasmas sin que nos genere ningún problema, y con esas expectativas y esas creencias sí quiero jugar.

–A la niebla, Domingo la reconoce como su mujer. Pero puede ser más que eso: su conciencia, sus remordimientos. Sobresalen dos personajes femeninos: la hija que está en carne viva y la mujer que es niebla, ¿cómo logran ambas dialogar?

–La película habla de un mundo de hombres privilegiados, sin herramientas emocionales para lidiar con las cosas que les están pasando. Y quería tener estos personajes femeninos, siendo poseedoras de la razón, gente con más fortaleza. A la esposa de Domingo, nunca la vemos. Pero se habla de ella y sabes cómo era. Me gusta la relación de Domingo con su hija, rota. Él es una persona que siente más que culpa, siente un pesar que quisiera enmendar, pero con su hija Silvia hay muy poca oportunidad. La disculpa no es suficiente y con esas consecuencias tiene que lidiar. Lo malo es que se da cuenta muy tarde.