Javier Hernández

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 28 de mayo de 2022, p. 5

La cantante y compositora Úrsula Kemps retoma su vocación original: la música y lo hace con Ambakiti, álbum que ya tiene un primer sencillo en circulación. Ella regresa después de vivir la experiencia de Levántate, exitoso documental donde participan El Mastuerzo, León Chávez Teixeiro, el cantautor de huapango arribeño, Vincent Velázquez y, como testimonio sobreviviente de los hechos en Ayotzinapa, Omar García Velázquez.

Al respecto, Úrsula señala: “El documental Levántate fue algo muy inesperado, circuló muy bien; pero en realidad no hago cine. Me aventé el guion y la dirección, pero no porque me dedique a eso, sino porque quería hablar de la violencia en el país. Y creo que la música no es suficiente, entonces quería algo más completo, por eso lo hice”.

Aclarado el punto, en un recorrido sobre su trayectoria musical, Úrsula menciona: “Dependiente, es el nombre de mi primer disco; (2013) con 11 canciones y con esto realmente me metí en la industria musical profesionalmente. Soy músico, estudié la licenciatura en composición, terminé la carrera y me he dedicado a esto siempre”.

Y apenas el mes pasado, la autora nacida en Michoacán, presentó su nueva producción Ambakiti “que es una palabra purépecha que significa ‘la mejor calidad, lo más bueno, lo más bien hecho’. Del álbum se desprende, Tus huellas en el mar, el primer sencillo, pieza que da cuenta de su quehacer sonoro y letrístico; al respecto afirmó: “Soy muy de rima, pero siempre hago primero la música y después le voy acomodando la letra. La canción Tus huellas en el mar está en 6/8 por ser balada y siempre es la misma cadencia, no hay una modulación, ni un cambio de compás. La base es batería, bajo, guitarra acústica y guitarra eléctrica y piano y cuerdas en vivo; son cuerdas reales, no son samples de chelo, viola y violín, también hay varios efectos programados de sonidos electrónicos. En vivo, generalmente las cuerdas y los sonidos electrónicos los hace el tecladista. Y siempre está Caque, guitarrista que es mi mancuerna musical y parte de mi sonido”.