▲ Detalle del mural Un clamor por la justicia: Siete crímenes mayores, que pintó Cauduro en la SCJN entre 2006 y 2009. Foto archivo

Dichos prejuicios, precisó, tienen que ver con el estilo realista de dicha obra y la fama del creador, así como la institución comitente y la ubicación de la pieza. Entre otros aspectos, ese recelo se revela en los escasos estudios académicos dedicados a profundidad a dicho ciclo mural, no obstante de que en el ámbito internacional, es reconocido como una de las obras más significativas del muralismo mexicano contemporáneo , indicó la experta.

A su decir, en los murales de Cauduro no es la belleza la que se imita o copia, y la intención del artista no es la de romper con la tradición para expresar sus sentimientos más personales: Su extraordinario virtuosismo técnico está al servicio de la intención de poner el dedo en la llaga, de comunicar y de denunciar injustas y muy dolorosas realidades, para que incluso los más incrédulos y aquellos que prefieren no enterarse de lo que pasa no puedan ya volver la vista hacia otro lado .

Editora de Aquí estubo Cauduro, Deborah Holtz resaltó que a través de este libro es posible acercarse a ese artista mexicano de forma distinta, al mostrar cómo desarrolló la idea de su obra y, al mismo tiempo, permitir entender la intención de sus creaciones, conceptualmente complejas e impactantes.

Describió que la publicación está conformada por cinco capítulos, con textos del ensayista y crítico Rafael Coronel Rivera, el poeta Gonzalo Velez, Dina Comisarenco, el historiador del arte Luis Martín Lozano y el crítico y promotor musical Gerardo Kleinburg.