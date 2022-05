La felicidad

Boullosa llevó la charla al tema de la felicidad, y les preguntó cuál había sido el momento más feliz de su vida. La primera en contestar fue la autora de Hasta no verte Jesús mio: “escribí un cuento que se llama ‘La felicidad’, pero en realidad es un relato triste. Bueno, convencionalmente uno dice el momento en que me enamoré, en el que nacieron mis tres hijos; yo hubiera teniendo unos 18, pero Guillermo dijo que no tantos; así que la felicidad ahorita pueden ser ustedes que sonríen y tienen cara de buena gente, y no nos van a maltratar”.

Sheinbaum agregó que el momento más feliz de su vida fue cuando su hija Mariana cumplió un año. Lo recuerdo como un momento de gran felicidad en casa de mi madre. Fue memorable .

A la hija del químico Carlos Sheinbaum y la bióloga Annie Pardo también se le pidió que contara qué la motivó a escribir la tesis Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural.

Cuando ves a las mujeres en comunidades rurales que alimentan a sus hijos, hacen la comida muy temprano y van por leña en una comunidad donde había que ir también por el agua y que tú vives una situación de mayores privilegios, en ese momento piensas en la desigualdad de las mujeres, pero particularmente la que padecen las que viven en zonas rurales, que es todavía mayor; está la posibilidad de disminuir esa cantidad de trabajo físico. Esa es parte de una reflexión que hice en aquel momento.

Al referirse al tema del feminismo, Poniatowska se consideró mala feminista; expresó que en cierto sentido se trata de tomar la palabra, decir lo que se piensa, y a veces da un miedo terrible .

Sobre la situación de inequidad que viven las mujeres, Sheinbaum comentó que ella se dio cuenta de eso en el momento que tenía que usar el transporte público, pues “a los 12 años, al subirte al transporte, pensé: ‘Vivo una situación distinta a la de mi hermano’”.

