i para algo sirven los festivales, es para comprobar que la teoría del autor ha muerto. Sólo así se puede explicar que dos directores admirados, dotados de una sólida filmografía previa, nos decepcionen como lo han hecho hoy en Cannes. Se trata del sudcoreano Park Chan-wook y el canadiense David Cronenberg.

El primero estrenó un ejercicio en cine negro llamado Heojil kyolshim (Decisión de irse), centrado en un policía insomne, felizmente casado que investiga la muerte de un hombre caído desde la cima de una montaña. Al conocer a la viuda, una inmigrante china (Tang Wei), el detective comienza a obsesionarse por ella. Aunque se determina un caso de suicidio, la mujer sigue pareciendo sospechosa, sobre todo, cuando su segundo marido aparece cosido a puñaladas.

El protagonista es un ejemplo típico del pobre diablo engatusado por una femme fatale, si bien parece más bien una mosquita muerta. Park se toma su tiempo –138 minutos– y se hace bolas para resolver una intriga más bien prosaica, con diálogos a veces incomprensibles –¿o es la culpa de los subtítulos? El cineasta no muestra nada del vigor narrativo de Old Boy (2003), quizá su mejor obra a la fecha, ni de la belleza formal de Handmaiden (2016).

Y, ciertamente, había mucha anticipación por conocer lo nuevo de Cronenberg, quien no había hecho cine desde 2014. El hombre está a un año de volverse octogenario y ya no se cuece al primer hervor. Eso está en evidencia en Crimes of the Future (Crímenes del futuro), que si bien repite el título de una de sus viejas realizaciones –nunca vista, por cierto– no se trata de un remake.