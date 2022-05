Juan Ibarra

Por la descripción que el cineasta nicaragüense Gabriel Serra hace de su primera película, podría pensarse que se trata de una ficción. Soñé este pueblo al lado de un río con casitas de tabla, de madera abandonada , describió. El mito blanco, sin embargo, es un documental acerca de tres familias y sus vidas alrededor de un tren que pasa por una zona del Caribe dentro de las fronteras de Costa Rica.

Me interesaba hacer un viaje por un país a través de un tren. Me parecía fascinante, visceral, ruidoso, pesado, peligroso. Me encantaba esta idea de poder conectar pueblos en medio de un río escondido, al lado de uno contaminado, y en los lugares indígenas de cafetales, por medio de una película , señaló Serra en entrevista.

Viajó siguiendo las vías del ferrocarril que había visualizado, y en esa búsqueda, veo pasar a un señor que va con un saquito blanco (era Janis, el protagonista), sobre las vías de un tren al final de un camino largo , recordó el documentalista. Decidió ir con él y se encontró con un pueblo como el que se había imaginado. También halló ahí la plantación de cacao de la familia superviviente del afrodescendiente.

Sin cámara, se quedó para conocer mejor la vida de los Howlet, comió y conversó con ellos, conoció sus historias. Janis culpaba al Estado de ese país y a la Banana Fruit Company de haber creado las líneas del tren, además de que sostenía que hubo sabotaje y presión para establecer un mercado basado en el cultivo del plátano en la región.

Serra, además, conoció a otras familias también ligadas a las vías de ese ferrocarril: una formada por nicaragüenses que huyó de los conflictos sociopolíticos de su país, y otra compuesta por indígenas que migraron de su comunidad y fueron orillados a trabajar en las plantaciones de café.