Dpa

Periódico La Jornada

Lunes 23 de mayo de 2022, p. 4

Múnich. El Barcelona presentó una oferta por escrito de 32 millones de euros por el delantero del Bayern Múnich Robert Lewandowski, informó este domingo el Bild am Sontag. El dos veces mejor futbolista del año por la FIFA, anunció que no renovará su contrato con el Bayern cuando expire en 2023. Sin embargo, el equipo bávaro insiste en que no lo dejará ir hasta el fin del contrato. Si el club quiere traspasarlo con un beneficio económico el momento es ahora, el próximo verano podría irse a cambio de nada.