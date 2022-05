Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 21 de mayo de 2022, p. 22

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Cientos de pobladores de al menos ocho municipios ubicados en la zona norte del estado, marcharon este viernes en la localidad de Rayón, para exigir seguridad y paz, pues aseguran que se han incrementado los asaltos y secuestros en la región.

La protesta denominada Caravana por la unidad y la paz en contra de la inseguridad, fue convocada por sacerdotes y frailes franciscanos; participaron habitantes de Rayón, Jitotol, Pueblo Nuevo, Rincón Chamula, Tapilula, Ixtacomitán, Chapultenango y Solosuchiapa.

Varios curas, entre los manifestantes

Los manifestantes, entre ellos varios curas, salieron de un punto conocido como el mirador de Rayón y después de caminar tres kilómetros llegaron al parque central, donde realizaron un mitin.

Los asistentes portaron pancartas con leyendas como Unidos por la paz , Paz, justicia y respeto , Justicia y paz en el mundo , No más violencia y corrupción , Marcha pacífica y exigimos paz. No más extorsiones de los policías federales y estatales. No más violencia .