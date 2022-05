Y

a en su tercer día, la competencia ha demostrado tener un buen nivel de calidad, según he podido leer en las críticas de colegas extranjeros. Lo cual me mata de la envidia y la frustración. Quizá la única película que no ha salido bien librada en los comentarios ha sido Zhena tchaikovskogo ( La esposa de Tchaikovski), del ruso Kirill Serebrennikov, un cineasta conocido en México porque se han exhibido allá sus anteriores El discípulo (2016), Leto (2018) y La fiebre de Petrov (2021).

Debo decir, ninguna de ellas me ha persuadido positivamente y la tercera, en especial, que formó parte de la última Muestra de la Cineteca, me pareció una pesadilla, una recreación demasiado convincente de un estado gripal. Los críticos han señalado que su nueva realización resulta similarmente pesada en su tratamiento del fracasado matrimonio del compositor ruso titular cuya condición gay, oculta en un clóset profundo, le impidió satisfacer a su mujer, Antonina Miliukova. Y algunos de ellos la han comparado desfavorablemente con La otra cara del amor (1971), la inspirada versión que hizo el británico Ken Russell sobre el mismo tema.

A Serebrennikov, quien se define como un ruso disidente, se le preguntó en conferencia de prensa sobre la manifestación de cineastas ucranios que protestaron por la inclusión de su película en la competencia. El cineasta expresó estar en contra de los boicots culturales y hasta defendió a uno de sus productores, el oligarca Roman Abramovich.

Hasta ahora, la película mejor recibida por la prensa ha sido Armageddon Time, del estadunidense James Gray, un recuento de tintes autobiográficos sobre su juventud en Queens. Esta historia de coming-of-age, tema que se ha vuelto muy común, se desarrolla en la época Reagan, en 1980, y es el relato más personal que Gray ha abordado a la fecha. (El cineasta es un favorito de la Croisette. Ésta es su quinta participación en la competencia).