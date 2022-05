Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 21 de mayo de 2022, p. 5

A principios de este siglo, la ya entonces icónica saga de George Lucas, Star Wars, expandió su universo con una nueva trilogía. En las películas, se relataba la niñez y la juventud de Anakin Skywalker, quien en las primeras cintas también fue conocido como Darth Vader, el emblemático villano de las primeras tres entregas. Desde entonces, Obi-Wan Kenobi, el principal mentor del protagonista y antagonista ha sido una figura que ha cautivado el interés de quienes todavía siguen, y quienes se han sumado, a dicho universo ficticio.

Ahora, a cargo de Disney, la brecha que existía entre ambas sagas será unida por medio del relato del maestro jedi en una miniserie llamada Obi-Wan Kenobi, ubicada entre la primera y la segunda trilogía de Star Wars, y centrada en el desarrollo del personaje que a principios de siglo fue interpretado por el escocés Ewan McGregor, quien volverá a encarnarlo tras más de 15 años.

Desarrollar a los personajes

Creo que una de las principales cosas que queríamos hacer con la serie era que fuera llevada por los personajes, y eso es algo que las miniseries nos dan la oportunidad de hacer. A diferencia de las que tienen varias temporadas, lo que tratábamos era hacer una historia grande que tuviera un principio, un medio y un final. Así que una de las cosas que más me emocionaba de entrar a este proyecto era tener y tomarme el tiempo de desarrollar a los personajes, y profundizar en Obi-Wan , contó en entrevista con La Jornda la directora Deborah Chow.

La directora canadiense, quien ya antes había dirigido algunos episodios de The Mandalorian, serie también basada en el universo Star Wars, no sólo se considera fanática del género fantástico y la ciencia ficción sino que además ha participado en diversos programas basados en esa forma narrativa. “Star Wars es de alguna forma la nave nodriza, así que siempre me gustó”, reconoció, “es una clase de historia icónica, a la que a menudo estamos haciendo referencia. Así que cuando llegué a The Mandalorian me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba haciendo eso que había estado referenciando durante años”.

Ahora, a cargo de Obi-Wan Kenobi, Deborah ha desarrollado una conciencia y un sentimiento de responsabilidad mayor. “Creo que una de las cosas más divertidas de The Mandalorian es que estábamos revisando un nuevo periodo de tiempo, con personajes nuevos, así que no teníamos la responsabilidad de lidiar con una figra emblemática, por lo que fue muy divertido y emocionante empezar nuevas cosas”, describió. “Mientras que con ésta (Obi-Wan Kenobi) ha sido muy distinto, porque de verdad tenemos a personajes muy pesados canónicamente y emblemáticamente, así que ha sido un viaje muy interesante ir de The Mandalorian a Obi-Wan, pero la verdad es que estoy muy agradecida de poder hacer algo distinto”.

Entre las cosas que disfrutó Chow de haber trabajado en la miniserie destaca la atmósfera lograda por la ubicación espacio-temporal de la historia. Fue un periodo difícil para trabajar pero también fue muy emocionante. En la parte complicada está que tratamos con personajes con un gran legado, y el canon que está en medio de dos trilogías; y tenemos de regreso a dos de las figuras más icónicas, así que viene con mucha responsabilidad. Y realmente quería respetar todo el trabajo que George ha hecho , explicó la realizadora.

Época oscura