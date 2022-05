Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 21 de mayo de 2022, p. 2

La Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ofunam) estrenará en México Become River (Convertirse en río), de John Luther Adams, pieza que pertenece a una trilogía de obras emblemáticas del compositor estadunidense por dar vida sonora a distintos elementos del ambiente.

Hoy y mañana, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, la Ofunam interpretará esa pieza y la Sinfonía no. 1 El poema del bosque, de Albert Roussel, que recorre las cuatro estaciones del año, de invierno a otoño.

Los conciertos de la segunda temporada 2022 se presentan como parte del Festival de Arte y Ciencia El Aleph, que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.

“El festival busca explorar los vínculos entre arte y ciencia. Cada año tiene un eje temático que en esta ocasión es Las fronteras y el medio ambiente, con el fin de reflexionar, analizar y experimentar un tópico que es de absoluta urgencia”, explica José Wolffer, titular de la Dirección de Música UNAM.

En entrevista con La Jornada, Wolffer comparte que en Música UNAM les pareció pertinente participar en El Aleph con dos programas de la temporada de la Ofunam. Este sábado y domingo, la agrupación ofrecerá el concierto de las obras de John Luther Adams y Albert Roussel con la dirección de Sylvain Gasançon. Los días 28 y 29 se interpretará Sequoia, de Joan Tower; Metastaseis, de Iannis Xenakis, y la Sinfonía no. 5 en mi bemol mayor, op. 82, de Jean Sibelius, con Ludwig Carrasco de director huésped.

Wolffer considera que el estreno en México de la obra de John Luther Adams es muy significativo, porque el compositor se ha centrado en generar conciencia del medio ambiente mediante su música. Él vivió mucho tiempo en Alaska en condiciones climáticas extremas; incluso, mucho tiempo pensó en ser activista .

Sobre la obra de Adams, Wolffer destaca que suele generar una suerte de mecanismo sonoro muy particular en el que busca introducir al público en esa experiencia que él ha tenido en distintos ambientes.

“John Luther Adams tiene otras dos piezas, Become Desert y Become Ocean; Become River surgió como consecuencia de la dedicada al oceáno, porque contó que Steven Schick, percusionista y director de orquesta, le preguntó si podría escribir algo para una orquesta más pequeña y componer algo sobre el delta de un río.