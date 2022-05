El músico ha expresado escepticismo sobre la vacuna contra el covid-19 en el pasado. En 2020, él y Van Morrison lanzaron una canción contra el confinamiento titulada Stand and Deliver con la letra: ¿Quieres ser un hombre libre o quieres ser un esclavo? También arremetió un año después con la canción This Has Gotta Stop.

Clapton recibió las dos vacunas de AstraZeneca contra el virus, pero dijo que tuvo reacciones graves y temía no volver a tocar nunca más.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que las pruebas clínicas han encontrado que la vacuna es segura.