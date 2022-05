Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Jueves 19 de mayo de 2022, p. 8

Después de 45 años de compositor independiente, sorteados desde la austeridad, con los recursos de la miseria en los mundos de la música y la literatura subterráneas, para Arturo Meza (Ciudad de México, 1956) en la industria cultural contemporánea hay ausencia de creatividad debido a la búsqueda de la popularidad inmediata. Esto, considera, excluye a los talentos que verdaderamente aportan a la sociedad.

La reflexión de Meza –referente del rock nacional entre las décadas de los 70 y 80– se da con motivo de la conmemoración de su trayectoria, que este sábado se llevará a cabo en el teatro Metropólitan con el sinfónico Corazón florido. Repasará sus cerca de 40 discos, desde No vayamos a irnos sin el mar (1984) hasta Constelaciones (2020), incluida Suite Koradi (1985), una de sus obras más reconocidas, casi todas publicadas bajo su sello, Gente de México.

En entrevista, el también poeta y novelista criticó la mediatez de las nuevas producciones, y señaló: Antes no era eso, trabajamos con otros ritmos e intenciones. Las cosas no eran tan esporádicas, eso de buscar la fama momentánea. Me gustaba mucho entender cómo hacer una buena obra y no cómo posicionarme con una canción. Era lograr que eso hiciera sentir algo, no algo que no te hiciera sentir .

Como lo hizo Rockdrigo

La difusión de su trabajo sonoro la llevó a cabo como músico de a pie y con recursos muy limitados: tocando su guitarra y armónica en las calles, como lo hizo el mismo Rockdrigo González , vendiendo de mano en mano casetes con su música hasta en salones de clases, métodos que replicó con su prosa.

Entonces te va conociendo la gente y al rato ya hay una huella. Cinco años después saben quién eres, sin necesidad de la radio y la televisión, pero (vas creando) sin los fondos suficientes, es decir, con los recursos de la miseria; el uno por uno con la gente .

Meza, férreo defensor de la autonomía de su obra, sostuvo que la industria, sobre todo la musical, ya está rebasada por la propia tecnología , sobre todo por Internet, debido a la producción y difusión de obras independientes. Y qué bueno, porque (los productores) eran seres soberbios que no te dejaban crecer, te ninguneaban, te hacían a un lado sólo por no creer en tus proyectos .

También señaló la responsabilidad de la comunidad artística sobre los escenarios. “El alma humana, y más la del compositor, está muy ausente de sí misma, es decir, no se está comprometiendo con su espíritu para transmitir algo muy chiquitito, con amor, como la pertenencia a una nación.