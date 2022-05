–Bueno, me conmueven las de los grandes escritores. Las de Octavio Paz me conmueven, las de Carlos Fuentes. La primera dedicatoria que recibí fue la de un historiador y cronista francés: Jacques Bainville, que mi abuelo me consiguió y que me provocó el culto por la literatura.

▲ El 68 me dio miedo por los estudiantes y por el paisaje después de la batalla que vi en la Plaza de las Tres Culturas . Retrato de la escritora Elena Poniatowska Amor, 1968, por la fotógrafa Kati Horna. Foto cortesía Archivo Patrimonial Fundación Elena Poniatowska

–No los ves.

–Me tienes que platicar tú.

–¿Cómo te sentiste cuando llegaste a México?

–Nos gritaban cochinas judías, regrésense a su país .

–¿No te daba miedo?

–No.

–¿A ti no te ha dado miedo algo?

–Sí, me da miedo hacer mal las cosas; me da mucho miedo antes de hacer un examen.

–¿Sentiste miedo en el 68?

–Sí, me dio miedo por los estudiantes y por el paisaje después de la batalla que vi en la Plaza de las Tres Culturas. Allí vi a un tanque frente a una caseta telefónica donde hablaba por teléfono un soldado: Pásame al niño, pásame al niño porque no sé cuánto tiempo estaremos aquí. Quiero oír la voz del niño . Ese soldado sufría.

–Tú acababas de dar a luz. ¿No te dio miedo por tu hijo Felipe?

–No, porque estábamos lejos de la Plaza de las Tres Culturas.

Cuando eres joven nada te da miedo

–¿No te dio miedo que un gobierno de mano dura actuara contra ti?

–Siempre he tenido algo de inconsciencia. Además, era muy joven, y cuando eres joven nada te da miedo.

–¿No sería que la seguridad te la daba tu origen mismo? Eres noble, eres princesa.

–Quizá sí. Yo pertenezco a un gremio privilegiado, a un grupo bien protegido al que Guadalupe Loaeza llamó las niñas bien . Yo fui una niña bien: bien protegida, que desde chiquita aprendió a nadar, montar a caballo, cantar, bailar, tocar el piano y tener todos los privilegios que puedas imaginar. Comí bien, dormí bien.

–¿No te dio miedo que te corrieran del periódico donde publicabas por los textos que escribías?