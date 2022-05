Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 19 de mayo de 2022, p. 3

Madrid. El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, de 81 años, fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales, uno de los galardones más prestigiosos del mundo y con el que se reconoce su prolija trayectoria como investigador de las civilizaciones del pasado. El jurado destacó algunos de los motivos que lo llevaron a elegirlo: Por su inteligencia científica, por su capacidad de divulgación y por su compromiso social, Eduardo Matos Moctezuma y su obra sirven de inspiración para las próximas generaciones de científicos sociales y de ciudadanos .

Desde que se instauraron los Premios Príncipe de Asturias –ahora denominados Princesa de Asturias–, en 1981, en el amplio sector de las ciencias sociales se ha reconocido la trayectoria de investigadores prestigiosos e instituciones, entre ellos el de tres mexicanos: el historiador y diplomático Silvio Zavala (1993), El Colegio de México (2001) y ahora Matos Moctezuma, que se suman además a una lista selectiva donde figuran personalidades como el naturalista David Attenborough, el filósofo y lingüista Tzvetan Todorov, la política y abogada Mary Robinson, el economista Paul Krugman, el filósofo Jürgen Habermas y el cardenal Carlo Maria Martini, entre otros.

El jurado de los Premios Princesa de Asturias estaba integrado por diversos investigadores y académicas de las ciencias sociales, como Javier Echeverría Ezponda, Juan Pablo Fusi Aizpurúa, Mauro Guillén Rodríguez, Óscar Loureda Lamas, Araceli Mangas Martín y Emilio Lamo de Espinosa. En el acta anunciaron el premio al arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas .

Además advirtieron que, con este fallo, el jurado quiere reconocer el extraordinario rigor intelectual del premiado para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica, así como para hacer que dicha herencia se incorpore con objetividad y libre de cualquier mito. Sus trabajos en Tula, Teotihuacan y especialmente en el Templo Mayor de Tenochtitlan constituyen, por la intensidad y la continuidad de la investigación de campo, páginas ejemplares del desarrollo científico de la arqueología y del diálogo fecundo con el pasado, entre culturas distintas y entre las ciencias sociales y humanas .

En sus primeras impresiones sobre el reconocimiento, Matos Moctezuma afirmó que el premio es para mí un altísimo honor que mucho agradezco. México y España son países hermanos que están unidos por lazos indisolubles y deberán estrechar aún más sus relaciones. Este galardón me llena de orgullo y llegan a mi memoria los nombres de mis maestros, que me formaron en el campo de la antropología y, en particular, de la arqueología. Penetrar en el pasado para traerlo al presente ha sido la labor que de manera constante he desempeñado a lo largo de mi vida .