Estados Unidos es el único país totalmente industrializado que figura entre las 10 primeras naciones por el total de decesos por contaminación, ocupando el séptimo lugar con 142 mil 883 muertes atribuidas a la polución en 2019, entre Bangladesh y Etiopía, según un nuevo estudio publicado en la revista The Lancet Planetary Health.

Nueve millones de muertes son muchas , sostuvo Philip Landrigan, director del Programa de Salud Pública Global y del Observatorio de la Contaminación Global del Colegio de Boston.

Tres cuartas partes de las muertes por contaminación global proceden de la polución atmosférica, y la más abrumadora es una combinación procedente de fuentes fijas, como las termoeléctricas a carbón y las siderúrgicas, por un lado, y de fuentes móviles, como los automóviles, los camiones y los autobuses. Es un gran problema global , afirmó Landrigan, médico de salud pública. La mala noticia es que la cifra no disminuye. Ganamos en lo fácil y vemos que lo más difícil, que es la contaminación del ambiente y la química, sigue subiendo .

Se agrava en el mundo a medida que los países se desarrollan y las ciudades crecen , añadió.

En Nueva Delhi, India, la mala calidad del aire alcanza su punto álgido en invierno, y el año pasado, la ciudad sólo tuvo dos días en los que el aire no se consideró contaminado. Fue la primera vez en cuatro años que la ciudad experimentó un día de aire limpio durante esa estación.

No tiene por qué ser así, señalan los investigadores.