eyendo Memoria en el tiempo…, de mi amigo Plutarco García Jiménez, una autobiografía que es también una historia en primera persona del movimiento campesino, encontré una amorosa remembranza de don Efrén Capiz Villegas, que me llevó a mis propios recuerdos, que empiezan así:

Un día de 1983 Esther Sanginés le preguntó a Efrén Capiz: ¿Ni con este calor deja el gabán? Él improvisó: Caminar por el sendero me toca a mí / Andar las veredas del indio / Sentir la tierra bajo mis pies / ¿dónde me llegará la noche? / Si en alguna comunidad amiga / Si a campo abierto / Con la luz de las estrellas / Si en la cárcel ¿tal vez? / Gabán de mi tierra para librarme del frío / Gabán de mi gente que traigo aquí . Algunas veces acompañé a mi madre en su trabajo de campo, y a mi corta edad aprendí a escuchar y a admirar a ese hombre. Me prendé de su sombrero, su bigote, su gabán. Lo rencontré en Chiapas en 1994 y me identifiqué como hijo de la maestra Esther Sanginés . Le dio mucho gusto.

Capiz nació en la Meseta Purépecha en 1924, donde estudió hasta cuarto de primaria y en diversos trabajos fue testigo de la irrupción de las resineras y las compañías madereras, que acentuaron la injusticia contra los indios. Indios, decía él: No indígenas, indios. Como indios nos discriminan, nos despojan, nos quitan la tierra y los medios para vivir. Como indios ahora recuperamos la palabra, y en la lucha demostramos la dignidad que jamás nos quitaron .

Adolescente, se mudó a Morelia para estudiar, pretextando que terminaría de aprender talabartería. Llevaba el deseo secreto de convertirse en abogado de los comuneros y fue el enlace de las comunidades con la oficina del Departamento Agrario. Fue dirigente estudiantil, lo que le costó sus primeros ingresos en la cárcel, desde 1949, y luego el más prolongado (1966-71), causado por su destacada participación en la insurrección cívica de los estudiantes de la Universidad Nicolaíta, que fue asaltada por el Ejército.

Mientras entraba y salía de la cárcel, ejidatarios y comuneros eran despojados por los empresarios resineros, los concesionarios del bosque y en ocasiones por las autoridades ejidales. Desde la cárcel Capiz enseñaba a las comunidades a organizarse, redactar documentos y defender su tierra. Eva Castañeda, su compañera, asistía a los tribunales. Tras la amnistía de 1971, encontró un movimiento campesino en ascenso y de acompañante se convirtió en dirigente. En 1979 fundó la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), clave en la creación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.