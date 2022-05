Con electricidad, cuando se hace movimiento sobre ellas, cada pista de baile cinética puede albergar a decenas de personas. La banda tiene concursos previos al concierto para ver qué grupo de fans puede generar la mayor cantidad de energía, impulsados por la canción Jump Around de House of Pain.

Uno no quiere parecer demasiado serio. Esto también es muy divertido , dijo el bajista, Guy Berryman. De esa forma se asentará, si la gente lo ve menos como una especie de responsabilidad onerosa y más como un tipo de oportunidad de hacer algo divertido, que beneficia al medio ambiente y toda la experiencia del concierto .

Cada bicicleta –un mínimo de 15, que se puede ampliar según el tamaño del lugar– puede generar un promedio de 200 vatios, capturados en baterías que hacen funcionar los elementos del espectáculo.

Coldplay es sólo uno de los grupos que trabajan para reducir los efectos de las huellas energéticas de sus giras, de una lista que incluye a Billie Eilish, Harry Styles, The Lumineers, Dave Matthews Band, Shawn Mendes, Maroon 5, John Mayer, Lorde, The Chicks, Jason Isbell y The 1975.

Los artistas reflejan un esfuerzo general del mundo del entretenimiento –desde equipos deportivos hasta fabricantes de juguetes– para reducir su huella de carbono. Un estudio de Live Nation encontró que 82 por ciento de los asistentes a conciertos dijeron que se esfuerzan por mantener un estilo de vida ambientalmente sostenible.