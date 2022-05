Destacó: “Mis intenciones fueron positivas y sus tres hijos –Luis Enrique, Alejandra y Sylvia, una mujer de teatro que entiende mi postura–, saben que mi propósito no era económico, porque pude hablarle a cinco productores y hacerlo más grande, o bien, cobrar los boletos carísimos, pero no era el caso.

Cochegrus, cuya trayectoria en montajes infantiles y obras incluye La Llorona, enfatizó: “Es cierto, no es un musical de Broadway, no es Gypsy, Mame o Hello, Dolly. Estoy consciente de eso, pero es un montaje hecho con amor y mis posibilidades económicas, pues tampoco soy de los productores millonarios de este país”.

Entonces cuando me pidió eso, lo asumí como un gran compromiso. Primero por nuestra amistad y luego por la cuestión de qué obra iba a montar. Me acordé de que me platicaron que alguien había hecho alguna vez la Caperucita con Sara García y Graciela Mauri .

Recordó cómo surgió la idea de llevar a la actriz a una obra para niños por primera vez. “Hace como año y medio, ella estaba internada durante la pandemia y tuvo una crisis. Fui a verla y estuvimos hablando de teatro. La señora se entristeció mucho, y entre lágrimas, me dijo: ‘Iván, tengo ilusión de regresar al escenario, ¿por qué no preparas algo?’”.

La salud le puede cambiar en dos horas, por su edad. El miércoles pasado había presentado temprano una baja de presión, hacía mucho calor, y luego una infección en vías urinarias la tuvo indispuesta. En la tarde me dijo que tenía dolor de cabeza.

Por otro lado, “ella está enterada de todo lo que se dice, no es que yo se lo diga. Sentí que se presionó pensando que debía hacerlo bien, pero de pronto me dijo que le dolía la cabeza, le tomaron signos vitales, tenía alta la presión y decidí que no hiciera la función.

Pese a lo anterior, el productor confía en que luego de la presentación pasada, así como de ver la felicidad de la actriz, todo se ha vuelto positivo. Nadie la tiene a la fuerza. Ni sus hijos ni yo estamos sacando provecho .

Agregó: Por ahora la señora Silvia Pinal goza de mucha salud y va estar todos los domingos en la función de las 13 horas. Ella tiene la decisión, no es mía; no existe un contrato. Esto es algo que se hizo por su salud y por inyectarle energía. Por supuesto, tiene un sueldo, pero no lo que se ha dicho, porque el teatro infantil no paga esas cantidades .

En el espectáculo, Silvia Pinal, con más de 73 años de trayectoria, comparte personaje con las actrices Norma Lazareno y Aída Pierce.

El domingo, agregó, Pinal fue cobijada por todo el cuadro de actores y bailarines, lo cual dejó un gran sabor de boca en el público y en la también productora de teatro y televisión, quien en todo momento estuvo sonriente y atenta a lo que sucedía a su alrededor.

Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, dirigida por Carlos Ignacio, está basada en la versión cinematográfica de Roberto Rodríguez, de 1960. Se presentará todos los domingos a las 13 horas hasta julio en el Nuevo Teatro Silvia Pinal (antes Diego Rivera), ubicado en Versalles 27, colonia Juárez.