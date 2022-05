De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 17 de mayo de 2022, p. a11

El juvenil Marcelo Flores, delantero del Arsenal Sub-23 y quien cuenta con triple nacionalidad, anunció ayer que representará a la selección mexicana de futbol de forma definitiva, una decisión que lo deja sin la posibilidad de jugar para Inglaterra o Canadá, combinado que intentó convencerlo de decantarse por él.

Representaré a la selección nacional de México por el resto de mi carrera profesional , expresó el futbolista de 18 años en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Indicó que la decisión no fue fácil debido al gran amor que le tiene a Canadá e Inglaterra, toda vez que le han ayudado a crecer y convertirme en la persona que soy .

No obstante, señaló que “sólo ha habido una selección nacional con la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro hogar (Londres) esté a miles de kilómetros de distancia.

La Federación Mexicana de Futbol me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado mi libertad de decisión. En ningún momento me he sentido presionado y eso es algo que valoro muchísimo.

Asimismo, dejó en claro que seguirá trabajando para poder asistir algún día a un Mundial portando la playera del conjunto tricolor.