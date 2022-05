Mientras que el balompié femenino cuenta con varias prominentes jugadoras homosexuales, el masculino no ha tenido futbolistas que se hayan declarado gay públicamente, y las actitudes hostiles aún persisten en los vestuarios.

Esta temporada ha sido fantástica para mí en la cancha. Pero fuera de ella he estado escondiendo mi verdadero yo. Toda mi vida he sabido que era gay y siento que en este momento estoy preparado para salir del armario y ser yo mismo , dijo el delantero.

He odiado mentir durante toda mi vida. Quiero ser un modelo a seguir con esto. Hay gente en el mismo espacio que yo que pueden no sentirse cómodas revelando su sexualidad. Lo único que quiero decirles es que no tienes que cambiar quién eres o cómo deberías ser, para encajar. Tienes que ser tú, y ser feliz, eso es lo que más importa .

El club del noroeste inglés indicó estar increíblemente orgulloso de que Daniels pudo llegar a una etapa en la que se sintió empoderado para expresarse dentro y fuera de la cancha . La Federación Inglesa de Futbol, a su vez, consideró a Daniels una inspiración para el deporte.