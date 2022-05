Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 17 de mayo de 2022, p. 3

La comunidad de San Andrés Solaga, en la sierra Juárez de Oaxaca, celebró hace unos días la apertura de su primera biblioteca de libros infantiles, donada por Rita Andrea Arce Guzmán, de 10 años, ganadora del Premio CaSa Infantil de Cuento en Zapoteco 2022.

Organizado por la asociación Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (Iago) y del Centro Fotográfico Manuel Alvarez Bravo (CFMAB), así como por el Centro de las Artes de San Agustín Etla, el certamen es uno de los legados del pintor Francisco Toledo (1940-1919), cuyo propósito es promover la creación literaria y la lectura en los niños y niñas de esa entidad.

La convocatoria del concurso estipula que la ganadora o el ganador debe elegir un espacio comunitario para entregar los libros. En esta segunda edición del certamen también se premió al relato en tu’un savi (mixteco) de Jocelyn Sánchez Pineda, de 10 años, originaria de El Jicaral, Coicoyán de las Flores, Oaxaca, por su cuento Lánko nùu ndixíi yáa (Zopilote alas blancas). En unos días le serán entregados los libros para su comunidad.

Desde San Andrés Solaga, Rita Arce dijo en entrevista con La Jornada que nunca había escrito un cuento en su lengua materna, sólo en español: Tengo como 10, no los he contado. A veces se los leo a mis hermanas pequeñas. Escribir en zapoteco me gustó mucho, estoy muy contenta .

La niña escritora explicó que sus padres le enseñaron a hablar ese idioma y le gusta hacerlo porque es parte de mi comunidad. A mis papás les enseñaron a hablar zapoteco mis abuelos, y ahora es una lengua con la que me puedo comunicar con las personas mayores .

En 2021, animada por su maestra Gema Hernández, escribió la historia titulada Xheb Len Bekodaw Chie (José y sus perritos) para responder a la convocatoria del Premio CaSa Infantil de Cuento en Zapoteco.

“Los personajes son unos perritos chiquitos, de color café y raza normal, porque me gustan mucho; eso me inspiró. Mis papás me contaron que cuando uno muere nuestras mascotas nos ayudan a cruzar un río; es una tradición esa historia, por eso también lo incluí en mi relato.

Mis otros cuentos en español tratan de animales como toros o caballos; también me gusta mucho leer y pintar. Hace tiempo también gané un concurso de pintura , explicó Rita, cuyo nombre en zapoteco es Rit Pio.